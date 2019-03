Scandale à la mairie de Kédougou : Cinq personnes arrêtées et déférées au parquet

Un agent municipal qui officie à la mairie de Kédougou et quatre (4) de ses complices ont été arrêtés par les éléments de la brigade de gendarmerie de la localité. Ils sont accusés d’avoir octroyé de faux extraits de naissance à des ressortissants guinéens.



Tout est parti d’un contrôle de pièces d’identité. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Kédougou qui opéraient un contrôle de routine ont mis la main sur un ressortissant guinéen en possession d’une carte d’identité guinéenne et d’un extrait de naissance sénégalais établi en son nom. Interrogé, le mis en cause informe que cet extrait lui a été délivré à la mairie de Kédougou. Une enquête ouverte au service d’état civil a permis à la gendarmerie d’interpeller un employé municipal et 4 de ses complices. Selon la Rfm, ils seront tous déférés au parquet.



tambacounda.info