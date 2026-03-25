Scandale des homos - Le chroniqueur , Kader Dia, "ami" (e) de Pape Cheikh Diallo, tombe ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Qui disait que les apparences sont trompeuses? Autrement dit, une personne peut ne pas correspondre à l'image sociale ou physique qu'elle projette, rappelant qu'il ne faut pas se fier uniquement aux apparences.



Qui l'aurait cru? Le chroniqueur Kader Dia, qui passe le plus clair de son temps à donner des leçons sur la télé de Bougane Guèye Dani, est, aussi aussi incroyable que cela puisse paraitre, féru de relations contre nature, autrement dit il ou elle est attiré (e) par des ...hommes.





À preuve, au nombre des innombrables partenaires de l'animateur Pape Cheikh Diallo, cravaté dans cet esclandre de gays , Kader Dia a été arrêté par des pandores de la brigade de gendarmerie de Keur Massar, devant les locaux de la SEN TV.



Une information fiable à l'actif des radars fureteurs de Dakarposte. Qui, au parfum de la procédure enclenchée depuis plusieurs mois, nous soufflent qu'il figurait parmi ceux ou celles qui échangeaient des messages entre autres choses des plus compromettantes avec le désormais ex animateur de la TFM (Pape Cheikh Diallo).



Au moment où ces lignes sont écrites, il ou elle est au "frais" dans les locaux de la brigade de Keur Massar.





Nous y reviendrons amplement ...







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