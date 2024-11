Scholz appelle Poutine pour la première fois en deux ans

Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné la guerre en Ukraine lors d'un appel téléphonique vendredi avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré le gouvernement allemand, lors de la première conversation de ce type en deux ans.



Le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit, a déclaré que M. Scholz avait condamné « la guerre d'agression de la Russie » contre l'Ukraine au cours de cet appel et avait demandé à M. Poutine d'y mettre fin en retirant les troupes qui ont envahi le pays en février 2022.





« Le chancelier a exhorté la Russie à vouloir négocier avec l'Ukraine dans le but de parvenir à une paix juste et durable et a souligné la détermination inébranlable de l'Allemagne à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe aussi longtemps que nécessaire », a déclaré M. Hebestreit dans un communiqué.



M. Scholz s'est entretenu au préalable avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le fera à nouveau après l'entretien avec M. Poutine, selon le communiqué.



Le dirigeant allemand a condamné les raids aériens russes sur les infrastructures civiles ukrainiennes et a averti que le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie pour participer à la guerre contre l'Ukraine marquerait une grave escalade du conflit.



Les États-Unis, la Corée du Sud et l'Ukraine affirment que la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Russie pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine.



Le communiqué du gouvernement allemand ne précise pas la durée de l'entretien avec M. Poutine, mais l'agence de presse allemande dpa indique qu'il a duré environ une heure.





Le Kremlin a confirmé la tenue de la conversation, en insistant sur le fait que "les éventuels accords sur l'Ukraine devraient partir des nouvelles réalités territoriales et s'attaquer aux causes profondes du conflit" et que "la situation actuelle en Ukraine est le résultat direct de la politique agressive de l'OTAN".



Le président russe ne s'est, par ailleurs, pas privé de constater "une dégradation sans précédent des relations russo-allemandes".