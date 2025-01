Section de recherches : Plainte contre le député Moustapha Diop pour escroquerie portant sur 700 millions F CFA

Après le député Birima Mangara, son collègue Moustapha Diop est cité dans une affaire d'escroquerie. En effet, la dame T. Ngom accuse le président de la coalition Farlu de lui avoir soutiré 700 millions F CFA pour financer sa campagne électorale lors des dernières législatives.



La plaignante dit avoir connu le ministre Moustapha Diop en 2021, par l'intermédiaire d'un directeur. Ils entretenaient depuis lors des relations cordiales jusqu'à la fin du régime du président Macky Sall. La tête de liste nationale de la coalition Farlu aurait sollicité, par la suite, le soutien de T. Ngom pour financer sa campagne électorale.



"J'ai un terrain aux Almadies en voie de procédure de vente avec le promoteur de lutte et homme d’affaires Abdou Aziz Ndiaye. Une fois élu, je vous remettrai votre argent le lendemain de la proclamation des résultats et vous trouverez votre compte dans l'affaire. La procédure de vente immobilière prend du temps alors que la campagne est imminente", aurait déclaré Moustapha Diop, d'après T. Ngom. Le maire de Louga aurait rassuré son interlocutrice de sa bonne foi en tant qu'autorité dans ce pays.



C'est dans ces circonstances que T. Ngom a remis, dit-elle, au leader de la coalition Farlu au total 700 millions F CFA.



Mais après les élections législatives, le nouveau député Moustapha Diop n'a pas honoré son engagement, selon la plaignante. "Toutes les tentatives de la dame pour rentrer dans ses fonds sont devenues vaines et malgré le dépassement du délai promis pour restituer l’argent, le sieur Moustapha Diop est devenu injoignable, de même que son chauffeur".



Seneweb a tenté de recueillir la version du maire de Louga qui est toujours injoignable