Sécurisation des élections : Le ministre Aly Ngouille Ndiaye a reçu Me Mame Adama Guèye

Le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye a reçu ce matin en audience Me Mame Adama Guèye, en sa qualité de coordonnateur de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (POSE). Dans un tweet où il l’annonce, le ministre d’indiquer avoir fait le point avec son hôte sur la sécurisation des élections, la situation de la distribution des cartes d’électeur qui est à un taux de 96%, l’acheminement du matériel électoral et enfin les mesures à prendre pour la sécurisation du vote. Autant de points qui font espérer au ministre que Me Mame Adama Guèye soit « sorti rassuré de cette rencontre ». Pour finir, le ministre de tweeter « avoir bien pris en compte les recommandations et remarques » de l’ancien candidat à la Présidentielle.