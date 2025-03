Sécurité en Banlieue : 5000 Jeunes recrutés pour protéger Guédiawaye, Pikine et Keur Massar

Face à la montée des agressions et des troubles en banlieue, l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) lance le projet « Banlieue Sûre », une initiative inédite visant à sécuriser Guédiawaye, Pikine et Keur Massar grâce à un dispositif innovant alliant présence humaine et technologies de surveillance.



Mardi, lors d’un Comité départemental de développement (CDD), le préfet Ahmadou Coumba Ndiaye a salué cette démarche et annoncé le recrutement de 5000 jeunes, qui seront formés en partenariat avec les forces de sécurité.



Les échanges ont révélé l’inquiétude des populations face aux violences survenant lors des événements, comme les combats de lutte et les Navétanes. Les autorités ont insisté sur l’importance d’une implication collective pour faire de ce projet un succès.



À travers ce programme, l'ASP et les forces de défense entendent instaurer une sécurité durable dans la banlieue dakaroise, en associant prévention, réactivité et innovation technologique.







































Senego