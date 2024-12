Sécurité et relations police-populations : les engagements du ministère de l’Intérieur pour 2025"

Le projet de budget du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique pour 2025 a été adopté par les députés, en travaux de commission hier, vendredi 20 décembre 2024. Selon iGFM, citant les plateformes numériques du ministère de l’Intérieur, au cours de la séance, le Général Jean-Baptiste Tine a formulé un certain nombre d’engagements, lit-on dans SudQuotidien.sn.



En 2025, le ministère de l’Intérieur devrait être crédité de 204,4 milliards de francs Cfa. Son projet de budget a été adopté par les députés ce vendredi, en travaux de commission. Les crédits ont augmenté de 7,4 milliards de francs Cfa par rapport au budget de l’année 2024.



La Sécurité publique capte plus de la moitié du budget du Ministère avec 128 milliards. Soit une hausse de 13 milliards. «Cette augmentation permettra d’investir dans la formation des agents, la lutte contre la cybercriminalité, la gestion des frontières et la modernisation des infrastructures. L’initiative “Quartiers sûrs” sera soutenue», promet le ministère. Le poste de la Sécurité civile vient en deuxième position avec une enveloppe de 43 milliards et demi.



Durant les débats, le Ministre a déclaré que la Police est consciente de l’état de ses relations avec les populations. Mais, le Général Jean-Baptiste Tine promet que la nouvelle doctrine de police de proximité, adoptée en début de semaine, apportera un vrai changement dans les relations Police, Gendarmerie et populations.



«Des efforts supplémentaires seront fournis contre l’insécurité. Des moyens technologiques modernes seront déployés, tandis que la formation des agents de police et la sensibilisation des populations seront intensifiées. La lutte contre la corruption sera “un combat national”», promet-il.





























































