Séisme de magnitude 5,4 ressenti dans plusieurs villes du Maroc

Selon le U.S. Geological Survey, un séisme de magnitude 5,4 a été enregistré à 7 km de "Souk L'quolla" près de Ksar El Kébir. Le séisme est survenu ce lundi 10 février à 23H48.



Il a été ressenti dans plusieurs villes et particulièrement à Larache, Chefchaouen, Kénitra et Rabat. Des habitants de Casablanca, de Safi et Marrakech disent également avoir ressenti de faibles secousses.



L'information a également été confirmée par le site Earthquake Alert system







































Maroc. MA