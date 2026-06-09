Sénégal 2002, Zaïre 1974, Maroc 2022... Ces équipes africaines qui ont marqué l'histoire de la Coupe du monde

C'est un fait assez méconnu. Peu d'historiens du football savent que l'équipe nationale égyptienne est la première sélection africaine à avoir participé à une phase finale de la Coupe du monde. À l'époque, c'est l'Italie fasciste de Mussolini qui a obtenu l'organisation de la Coupe du monde 1934, la deuxième édition du tournoi après celle jouée en Uruguay quatre ans plus tôt.



En 1934, l'Egypte première nation africaine au Mondial



Dans un continent africain sous domination coloniale, l'Egypte sous tutelle britannique est la seule nation africaine à se présenter pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Après un désistement de la Turquie, les Pharaons se qualifient en battant (7-1) une équipe de Palestine, elle aussi sous domination britannique.



Les Égyptiens rejoignent donc le club fermé des 16 qualifiés pour ce Mondial en Italie. Mais, malgré un doublé de leur attaquant Abdelrahman Fawzi, ils se font éliminer dès leur premier match face à la Hongrie (2-4). Depuis, l'Egypte ne s'est qualifiée que deux fois en phase finale de la compétition: d'abord en 1990, puis en 2018 avec Mohamed Salah. Ils n'ont cependant jamais dépassé la phase de groupes.







1974, le désastre des Léopards du Zaïre face à la Yougoslavie



En Allemagne de l'Ouest en 1974, les Léopards du Zaïre (l'actuelle République démocratique du Congo) sont dans une grande forme. Ils arrivent pour leur première Coupe du monde en tant que champions d'Afrique après avoir remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN) quelques mois plus tôt. Ils sont menés par leur attaquant Pierre Ndaye Mulamba, auteur de neuf buts pendant cette CAN en Egypte, un record toujours inégalé à ce jour. Avec leur qualification pour la phase finale du Mondial, les Léopards deviennent la première sélection d'Afrique subsaharienne à participer à une Coupe du monde.



Le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, fonde beaucoup d'espoir sur cette sélection. Mais très rapidement, les Congolais se heurtent aux champions en titre, le Brésil (3-0 pour la Seleção). Puis, ils s'inclinent contre l'Écosse 2 à 0. Pour leur dernier match de poules, les Léopards affrontent la Yougoslavie. Mais le match tourne au désastre.





À la 20e minute, le gardien zaïrois Kazadi Muamba, considéré comme le meilleur gardien africain de l'époque, quitte la pelouse du Parkstadion de Gelsenkirchen en plein match. La cause de cette grève des arrêts: le non-versement des primes aux joueurs. Le Zaïre s'incline ensuite 9 à 0. Même si ce parcours en Coupe du monde déçoit, cette équipe vêtue de son maillot iconique, souvent réédité, a marqué la mémoire collective du football africain. 52 ans plus tard, les Léopards de la RDC vont retrouver la Coupe du monde après leur qualification en barrages contre la Jamaïque.









1982, l'Algérie face à l'arrogance des Allemands



Les Fennecs de 1982 ont réalisé le premier exploit d'une équipe africaine en phase finale d'une Coupe du monde. Le 16 juin à Gijón en Espagne, l'Algérie affronte en phase de poules une sélection ouest-allemande impressionnante, championne d'Europe en titre, avec des stars comme le gardien Harald Schumacher ou encore le milieu offensif Karl-Heinz Rummenigge. Mais l'équipe nationale algérienne ne manque pas de talents. L'attaquant Rabah Madjer, l’ailier Lakhdar Belloumi et le milieu du Paris Saint-Germain Mustapha Dahleb font alors partie des meilleurs joueurs africains.



À cette époque, les hommes de la sélection allemande les sous-estiment et ne manquent pas d'arrogance. Le gardien allemand Harald Schumacher lance avant le match: "Nous marquerons quatre à huit buts contre l'Algérie pour nous mettre en forme". Sauf que, dès la première mi-temps, les Allemands ne trouvent pas de solution offensive face aux Fennecs







L'Allemagne encaisse alors son premier but de la rencontre en seconde mi-temps, inscrit par Rabah Madjer à la 54e minute. L'attaquant du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, égalise un quart d'heure plus tard. Les Allemands pensent alors avoir fait le plus dur, mais Lakhdar Belloumi trouve les filets deux minutes plus tard sur une action collective remarquable où les Algériens ont enchaîné onze passes d'affilée. C'est ce but qui donne une immense victoire à l'Algérie, pour sa toute première participation à une Coupe du monde.







"Nous étions un groupe très soudé et avions tous en tête qu'il s'agissait des 20 ans de notre indépendance. Nous étions déterminés à être dignes de notre peuple", confiera alors Lakhdar Belloumi. Les espoirs de qualification au deuxième tour naissent alors.



1990, le Cameroun mène l'Afrique en quarts



En 1990, le Cameroun participe à sa deuxième Coupe du monde, qui se joue en Italie. Tout de suite, les Lions indomptables créent une énorme surprise en s'imposant en match d'ouverture contre l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre. Pourtant, la préparation de ce mondial a été chaotique pour les Camerounais. Les discussions au sujet des primes se sont éternisées.



L'intendance de la sélection perd une partie des équipements, le gardien titulaire Joseph-Antoine Bell, qui dénonçait toutes ces carences, est écarté du groupe à quatre heures du coup d'envoi... Et pourtant, dans un match âpre, où les Camerounais multiplient les fautes sur Maradona, les Lions indomptables finissent par s'imposer grâce à un but de François Omam-Biyik à la 67e minute. Les Argentins, étouffés, ne reviendront pas.







Ce n'est alors que le début de l'aventure pour le Cameroun dans ce Mondial. Ils battent ensuite la Roumanie grâce à un doublé de Roger Milla et, en huitièmes de finale, encore grâce à l'indispensable Roger Milla, les Lions indomptables éliminent la Colombie (2-1). C'est la première fois qu'une nation africaine atteint les quarts de finale dans une Coupe du monde. Au bout d'un match héroïque face à l'Angleterre de Gary Lineker, les Lions manquent de peu le dernier carré, battus 3 buts à 2 grâce à deux penaltys accordés aux Three Lions.



2002, les Lions de la Teranga mangent le coq français



"Le coq ne mange pas le Lion." C'est ce qui se disait dans les rues de Dakar le 31 mai 2002. En match d'ouverture de ce Mondial en Corée du Sud et au Japon, le Sénégal, emmené par son sélectionneur français Bruno Metsu, bat la France championne du monde en titre grâce à but de Pape Bouba Diop. Pourtant, les Français comptent dans leur rang Thierry Henry, alors meilleur buteur de Premier League.



Mais les Bleus buttent sur une équipe du Sénégal solidaire et audacieuse. Souleyamne Camara, ancien attaquant sénégalais interrogé par TV5MONDE, se souvient de l'état d'esprit avant le match: "On était conscients qu'on allait battre l'équipe de France. Au pire, on aurait fait match nul. Zidane ou pas, on avait un collectif qui pouvait créer la surprise".





Les Lions de la Teranga font ensuite match nul contre l'Uruguay (3-3) et contre le Danemark (1-1). Des scores suffisants pour se qualifier en huitièmes de finale, une première pour le Sénégal. L'aventure continue donc et la sélection bat la Suède d'Henrik Larsson 2 à 1 dans un des plus beaux matchs de la Coupe du monde, grâce à un but d'Henri Camara en prolongations.



Les Lions de la Teranga deviennent alors la deuxième équipe du continent africain à atteindre les quarts de finale du tournoi. Mais les Sénégalais s'inclinent face à la Turquie en prolongation 1 à 0. "Cela a été un match frustrant. Cela ne s'est joué à rien, une action de Pape Bouba Diop aurait pu tout changer", explique Souleymane Camara.









2022, la demi-finale historique du Maroc de Walid Regragui



Aucune équipe africaine ne s'était jamais qualifiée en demi-finale. En 2022, c'est le Maroc du sélectionneur Walid Regragui qui réalise cet exploit. Les Lions de l'Atlas terminent quatrièmes de cette Coupe du monde au Qatar. Le Maroc s'était pourtant qualifié péniblement pour sa sixième Coupe du monde.



C'est l'arrivée du sélectionneur Walid Regragui, appelé à quelques mois du début de la compétition, qui apporte un nouveau souffle aux joueurs marocains. Il fait rentrer de nouveaux joueurs comme l'attaquant formé au FC Barcelone Ez Abde et redonne sa confiance à des joueurs cadres comme le milieu de terrain de Chelsea Hakim Ziyech.







Walid Regragui met aussi en place un jeu de transition et de contre-attaque. La défense s'articule autour de l'expérimenté Romain Saïss, de la star du PSG Achraf Hakimi et du gardien du FC Séville de l'époque, Yassine Bounou.





Imperméables en défense, les Marocains passent le premier tour et éliminent deux nations majeures du football: l'Espagne en huitièmes de finale aux tirs au but et le Portugal en quarts de finale. Yassine Bounou arrête tout. Et devant, l'attaquant de Séville Youssef En-Nesyri se montre décisif face au but, notamment contre le Portugal (1-0). Les Lions de l'Atlas finissent leur épopée en demi-finale face à la France, alors championne du monde en titre, en s'inclinant 2 à 0.