Sénégal : 500 milliards FCFA décaissés en 2025 pour apurer des arriérés

Dans le cadre de la gestion budgétaire de l'exercice 2025, l'État a procédé au paiement une part importante des arriérés, à travers une dotation globale de 500,9 milliards FCFA. Cette enveloppe a permis selon le Gouvernement, la régularisation d'une partie des engagements antérieurs, aussi bien au titre des financements extérieurs que des ressources internes, traduisant ainsi la " volonté de l'État de renforcer la crédibilité budgétaire et de poursuivre l'assainissement des finances publiques ".



S'agissant des arriérés sur financements extérieurs, à fin décembre 2025, les paiements effectués se sont élevés à 260,5 milliards, dont 246,1 milliards FCFA au titre des prêts projets et 14,4 milliards FCFA au titre des dons. Concernant les arriérés sur ressources internes, les paiements se sont établis à 227,9 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 90,7% de l'enveloppe prévue de 251,4 milliards FCFA, laissant un reliquat de 23,5 milliards FCFA non encore réglé à fin décembre 2025.



Les paiements effectués concernent les secteurs suivants : celui de l'Energie qui enregistre un niveau d'apurement qui est quasiment achevé, avec 145,6 milliards FCFA ordonnancés sur une enveloppe de 146,0 milliards, soit un taux d'exécution de 99,7%. De l'autre côté, le secteur des BTP enregistre un niveau d'exécution qui demeure partiel, avec 82,2 milliards payés sur 105,0 milliards, soit un taux de réalisation de 78,3%. Cette situation s'explique selon le Gouvernement par l'incomplétude de certains dossiers de dépenses soumis au comité ad hoc de validation des dossiers d'arriérés.



Solde excédentaire du Fonds national de retraite



Pour ce qui est des recettes générées par le régime de base du Fonds national de retraite, elles se sont chiffrées à 159,8 milliards FCFA et celles du régime complémentaire ont atteint 25,9 milliards FCFA, soit un cumul de 185,7 milliards FCFA. Comparativement à la même période de l'année précédente, les recettes globales ont augmenté de 8,7 milliards FCFA, en lien avec l'accroissement de 10.243 du nombre de cotisants.



Pour leur part, les dépenses ont été exécutées, à fin décembre 2025, pour un montant de 146,8 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 87,8% des prévisions de la LFR 2 2025. En référence à la même période de l'année 2024, les dépenses ont connu une hausse de 5,4 milliards FCFA, portée principalement par l'accroissement du nombre de pensionnés de 1.357 individus. Au total, la situation d'exécution budgétaire du FNR fait ressortir un solde excédentaire de 38,9 milliards FCFA à fin décembre 2025, soit une amélioration de 3,3 milliards FCFA par rapport à la situation à fin décembre 2024.















































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