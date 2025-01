Senegal Connect Startup : Face à la bronca, Raki Kane démissionne de son poste

Elle fait partie des personnalités proches de l'ancien régime dont des militants de Pastef réclamaient la tête. Après la polémique, en même temps que celle qui a suivi la nomination d'Aoua Bocar Ly, Raki Kane a décidé de démissionner de son poste de secrétaire exécutif de la Commission d'évaluation, d'appui et de coordination des startups au Sénégal (Senegal Connect Startup).



Raki Kane en a fait l'annonce dans un communiqué. La désormais ex-secrétaire exécutive de Senegal Connect Startup avait été nommée par le président Macky Sall. Récemment, elle a été élue vice-secrétaire générale (Deputy General Secretary) de la Conférence africaine de la Startup (ASC). Après cette élection, elle avait remercié le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye pour le soutien inconditionnel dont elle avait bénéficié. Ce qui avait conduit à l'aversion des militants de Pastef.



Voici l'intégralité de son communiqué annonçant sa démission.



"C'est avec un profond respect que je vous fais part de ma décision de démissionner de mes fonctions de Secrétaire exécutif de la Commission d'Évaluation, d'Appui et de Coordination des startups au Sénégal (Senegal Connect Startup).



Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Macky SALL, ancien Président de la République, pour sa confiance en me confiant cette fonction qui a été pour moi un immense honneur et une opportunité de contribuer au développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation au Sénégal.

Suite à la vive polémique suscitée par la publication de mes positions politiques passées, poussant Monsieur le Premier Ministre Ousmane SONKO à s'adonner au difficile exercice de clarification et de mise au point, à travers une déclaration publique, j'ai pris la décision, en toute conscience et responsabilité, de me retirer de cette fonction.



Cette décision vise essentiellement à mettre à l'aise l'Autorité qui, ces dernières heures, fut installée dans une position peu enviable.

Excellence, je voudrais vous exprimer ma fierté d'avoir pu, en peu de temps, entreprendre de grandes actions, dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi << STARTUP ACT », que j'ai eu l'honneur de déployer avec, entre autres, la disponibilité de la plateforme d'enregistrement et de labélisation des startups et de son cadre réglementaire. Je saisis donc cette opportunité pour adresser mes chaleureux remerciements et exprimer ma profonde gratitude aux employés de la CEAC et témoigner, auprès de vous, de leur engagement résolu.



En vous renouvelant mes voeux de réussite, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l'expression de ma Très Haute Considération"





























































































seneweb