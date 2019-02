Auteur: Seneweb

Celui qu'il était convenu d'appeler "le justicier des réseaux sociaux" annonce sa retraite définitive et la clôture volontaire de son compte Snapchat suivi par plus de 100000 personnes. L'information, donnée par Les Échos, fera des heureux.Kocc Barma d'expliquer ses raisons : "La mission d'éclairer et de montrer le vrai visage du Sénégalais lambda est arrivée à son terme. Surtout que des personnes utilisent mon nom pour faire chanter, violer et soutirer de l'argent".