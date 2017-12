Serigne Modou Niang : « J’attends que les libéraux retrouvent le pouvoir, pour...»

C’est à coup sûr la période des vaches-maigres pour le promoteur de lutte Serigne Modou Niang. Celui qui était connu avec le sobriquet du « promoteur de l’alternance » peine à redonner des couleurs à ses activités depuis la perte du pouvoir par le Parti démocratique sénégalais. Et il le reconnaît froidement. Cependant, il garde son mal en patience et travaille au retour du Pds au affaires pour pouvoir, dit-il, redécoller.



« C’est vrai que du temps des libéraux j’avais la latitude d’organiser de grands combats dotés du drapeau du Premier ministre. Je me souviens encore des combats Papa Sow contre Ness, ou encore Papa Sow contre Zoss… Quand Pape Diop était président du Sénat, chaque saison j’organisais un grand évènement qu’il parrainait. Depuis qu’ils ne sont plus au pouvoir, c’est vrai que ce n’est pas trop ça pour moi, mais je garde ma dignité et j’attends que les libéraux retrouvent le pouvoir pour redécoller. Je travaille pour que le Pds reprend le pouvoir parce que j’y trouve mon compte », a confié le promoteur Serigne Modou Niang dans les colonnes de l’Observateur.