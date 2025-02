Seynabou Gaye Touré : Leader Inspirante et Défenseure des Femmes

En marge de sa visite privée en France, Mme Seynabou Gaye Touré, Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, s'est rendue au salon de l'agriculture lors de l'ouverture de cet important rendez-vous annuel. Invitée par la République sœur du Maroc, qui est l'invitée d'honneur cette année, elle a exprimé sa gratitude : "Je remercie le bon Dieu de m'avoir associée à cette rencontre d'opportunités. Un grand clin d'œil depuis la porte de Versailles. Humm !! Mashallah."



Chaque année, Seynabou Gaye Touré participe activement au salon de l’agriculture. Elle fait partie de ces femmes qui se battent pour le continent et qui se distinguent dans un paysage politique souvent dominé par les hommes. En tant que Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, elle incarne la détermination et le leadership, devenant l'une des rares femmes à occuper une telle fonction depuis la mise en œuvre de l'Acte 3 de la Décentralisation en 2014.



Ancienne ministre déléguée des Sénégalais de l'Extérieur, Seynabou Gaye Touré a fait preuve d'une résilience remarquable au cours de sa carrière. Sa sortie du gouvernement lors d'un remaniement ministériel n'a pas freiné son ambition. Au contraire, elle a su rebondir en se battant pour le contrôle du Conseil départemental de Tivaouane face à son camarade de parti, Abdou Ndéné Sall. Grâce à l'appui du secrétaire général de l'Alliance pour la République, Macky Sall, elle a été choisie comme candidate, prouvant ainsi sa capacité à rallier les soutiens nécessaires.



Son engagement ne s'arrête pas là. En tant qu'initiatrice du Réseau d'appui aux initiatives des femmes du Cayor (Raifca), Mme Touré travaille sans relâche pour promouvoir l'autonomisation des femmes dans sa région. Son action témoigne d'une volonté de créer des opportunités et d'améliorer les conditions de vie des femmes, souvent sous-représentées dans les décisions politiques et économiques.



Seynabou Gaye Touré est un modèle pour les jeunes femmes sénégalaises, leur montrant que les obstacles peuvent être surmontés grâce à la détermination et à la solidarité. Son parcours, riche en défis et en victoires, inspire un nouvel élan pour la représentation des femmes dans la politique sénégalaise.



LTBD BY CBS