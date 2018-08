Sidiki Kaba victime d’accident ou pas - Pourquoi son cabinet ne communique-t-il pas ?

C’est un blog célèbre sur la toile sénégalaise qui a donné l’information. Maître Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Macky Sall aurait été victime d’un accident. Du coup, la plupart des sites sénégalais se sont empressés de relayer l’info, certains allant jusqu’à affirmer que l’accident dont il est question ne serait rien d’autre qu’un AVC. Il est donc présenté aux habitués de la toile comme presque mourant ou en tout cas un malade sérieux qui pourrait être handicapé pour le restant de ses jours. Un AVC (Accident vasculo-cérébral), pour le sénégalais lambda, cela signifie que celui qui en est victime a été «giflé par un Djinn», ce qui expliquerait que ceux qui en sortent présentent un visage bizarre comme une bouche tordue, des difficultés d’élocution ou une démarche bancale…



Si le ministre des Affaires étrangères du Sénégal est victime d’un AVC et que ni son cabinet ni le gouvernement ne communiquent sur la réalité ou non du fait, les supputations iront bon train… Maaradey taali !



Dakarposte a activé ses enquêteurs qui ont pu joindre le cabinet du ministre. De ce côté-là, on dégage en touche et, lorsqu’ils nos limiers spéciaux ont voulu en savoir plus, c’est un démenti cinglant que leur ont opposé les fonctionnaires de son cabinet.



Qui a raison entre ce site sérieux et le cabinet du ministre ? Que cache-t-on au peuple ? Si le ministre est en bonne santé et joignable par la presse pourquoi son staff de communication adopte une attitude de silence radio ? Les Sénégalais attendent de savoir.