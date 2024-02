Signal Walf Tv coupé : La Coordination des Associations de Presse (CAP) exprime son vif mécontentement…

« Les Associations de Presse qui apportent un soutien sans réserve au groupe Walfadjri condamnent par la même occasion l’immixtion dangereuse et liberticide du Ministre en charge de la Communication dans les programmes de la télévision Walfadjri », rapporte un communiqué.



Selon la même source, il est souligné que le recours à une coupure de signal, sans recourir aux voies légales, est une violation flagrante des principes démocratiques. De même, l’interpellation et le traitement brutal infligés aux professionnels des médias, notamment des femmes journalistes, lors de leur couverture des événements politiques, sont fermement condamnés.



La CAP exhorte les forces de défense et de sécurité à faire preuve de retenue et rappelle à tous les acteurs impliqués que la mission essentielle d’informer, garantie par la Constitution, doit être respectée en toutes circonstances. Les journalistes ont le droit d’exercer leur métier dans le cadre légal et sans entrave.



































































senego