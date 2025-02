Situation du pays: Diomaye demande aux Sénégalais de lui faire confiance

De retour d’Addis-Abeba après la 38e Session ordinaire de l’Union Africaine (UA), le chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE a tenu un point de presse pour faire le point sur son voyage et la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques, gestion 2019-2024.



Dans son discours, il a réaffirmé sa disponibilité à travailler pour une gestion transparente. Concernant le rapport de la Cour des comptes, il estime qu’il s’agit d’un résultat des agissements des anciens du régime et dont ils ont alerté depuis 2018. Malgré cela, le président de la République demeure confiant et demande aux Sénégalais de lui faire confiance.





«Je demande aux Sénégalais de nous faire confiance. Matin, midi, soir, jour et nuit, nous sommes dans la recherche de solutions. Et aujourd’hui plus que jamais, je demeure optimiste et des solutions seront trouvées. Ces difficultés sont réelles », déclare-t-il.



Concernant la présence de Amadou HOTT dans sa délégation, il révèle qu’il fait la promotion de l’ancien ministre auprès de ses homologues pour le poste de directeur de la BAD















































Walf