Situation politique / Hameth Suzanne Kamara : « On n’accède pas au pouvoir par la rue, mais par les urnes… »

Face à la situation politique qui est en train d’ébranler le pays, le réseau national des enseignants républicains de l'APR a tenu ce mardi 28 juin 2022, un point de presse pour se prononcer sur la situation politique nationale.



Le coordonnateur adjoint national du réseau des enseignants de l’APR, Hameth Suzanne Kamara, estime que la situation politique qui secoue le pays découle de l’irresponsabilité de l’opposition qui fait des appels à l’insurrection.



« Force est de constater que la situation politique délétère découle de l’irresponsabilité manifeste d’un groupe qui se singularise par des appels tous azimuts à l’insurrection. Je veux nommer Ousmane Sonko et ses alliés de YAW. »



Abordant la situation politique du pays, le coordonnateur adjoint du RNER/APR invite Sonko et Cie à se plier à la décision du conseil constitutionnel qui a invalidé leur liste nationale de titulaires pour les élections législatives.



En outre, et pour faire face à ces appels à l’insurrection de l’opposition, Hameth Suzanne Kamara invite ses camarades du réseau national des enseignants de l’APR et la population sénégalaise à faire bloc autour président Macky Sall pour qu'il remporte haut la main, le scrutin du 31 juillet 2022. « Nous ferons face et nous appelons tous les Sénégalais épris de justice et de démocratie à nous rejoindre dans ce combat. On n’accède pas au pouvoir par la rue, mais par les urnes... »



Concernant le report des élections législatives du 31 juillet 2022, le coordonnateur adjoint du réseau des enseignants de l’APR s'y opposé catégoriquement. « Pour nous, un report des élections législatives est hors de question. Nous plaidons pour la tenue des élections à date échue... »