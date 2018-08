Sokhna Mame Bousso Mbacké nommée au Conseil économique, social et environnemental – Les précisions du Dahira Wilaya, Fédération des Groupements Religieux des Disciples de Cheikh Ahmadou Bamba

La presse nationale a publié la liste de nouveaux membres du Conseil économique social et environnemental nommés par le président de la République et, parmi eux, figure le nom de la dame Sokhna Mame Bousso Mbacké. Mais certains ont associé le nom de cette dame au Dahira Wilaya, Fédération des Groupements Religieux et Culturels des Disciples de Cheikh Ahmadou Bamba , ce qui pourrait apporter une regrettable confusion. Car Sokhna Mame Bousso Mbacké a été, certes, membre du Dahira Wilaya mais elle n’en fait plus partie depuis 2013, année où elle a cessé ses activités.

Sa nomination comme Conseillère au CESE n’a rien à voir avec son ancienne appartenance au Dahira Wilaya.

Le Bureau fédéral du Dahira souhaite apporter cette précision afin que les Talibés et l’ensemble des Sénégalais soient édifiés car le Dahira Wilaya n’a aucune activité liée à la politique et qui pourrait permettre à un ou plusieurs de ses membres d’obtenir des privilèges autres que la bénédiction de Serigne Touba et l’agrément de leurs prières par le Très Haut, Allah Soubhanahou Wa Talla.

Pour rappel, le Dahira Wilaya, Fédération des Groupements Religieux des Disciples de Cheikh Ahmadou Bamba est une association religieuse fondée par Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma et ce sont les enseignements de Serigne Touba et les recommandations du Prophète (PSL) qui sont les seuls viatiques de ses membres.

Fait à Touba le 12 août 2018

La Cellule de Communication du Bureau Fédéral du Dahira Wilaya, Fédération des Groupements Religieux et Culturels des Disciples de Cheikh Ahmadou Bamba