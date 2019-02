Son fils disqualifié à la Présidentielle, Me Wade appelle le peuple au... soulèvement !

Dans le mille! Dakarposte, qui a annoncé en exclusivité que l'ancien Président de la République du Sénégal, va briser le silence, en sait davantage.



En effet, des informations en notre possession, nous sommes en mesure de révéler que Me Abdoulaye Wade s'est attaché les services d'une agence de communication Française aux fins de faire passer son message avant son retour au bercail prévu jeudi prochain.

Dans une vidéo de tenez-vous bien...8 minutes, qui sera distribué largement mardi matin via les réseaux sociaux et télévisions de la place notamment SEN TV, le pater de Karim Wade appelle à la résistance contre le régime du Pr Macky.

Wade, qui en veut à mort au régime marron, entend tirer à bout portant sur son jeune successeur aux manettes du pouvoir Exécutif.

Mais, il esquivera le sujet tant attendu, c'est à dire son soutien à un des 5 candidats à la Présidentielle.

"Wade, qui ne supporte pas, du tout alors Macky Sall et Madické Niang, ne soutiendra personne , croyez-moi. Dans cette vidéo de quelques minutes, il demandera au peuple de descendre dans la rue car il ne peut avaler l'amère pilule de la disqualification de son fils à la Présidentielle. En somme, Wade dira, dans son message, qu'il n'y aura pas d'élections au Sénégal" renseigne un de nos informateurs au fait de cette sortie de Me Wade.