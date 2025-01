Sondage: Macron presque au plus bas depuis les «gilets jaunes», Bayrou ne décolle pas

La cote de popularité d'Emmanuel Macron se trouve au plus bas et celle du Premier ministre François Bayrou reste scotchée à 20%, la plus basse du quinquennat pour une prise de fonction, selon un sondage Ipsos pour la «Tribune dimanche». La popularité du président de la République a perdu deux points en ce début d'année pour se situer à 21%, soit pratiquement son plus bas historique chez Ipsos depuis la crise des gilets jaunes où il avait chuté à 20%, rapporte l'AFP.