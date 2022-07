Sonko à la jeunesse des Parcelles Assainies : « Nous avons réussi la première phase, nous sommes à la deuxième et la dernière, vous la connaissez… »

Accompagné des autres membres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko semble donner le ton aux jeunes des Parcelles Assainies. Au niveau du fief de plusieurs responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, Ousmane Sonko aux allures présidentielles, estime que le combat est dans sa phase 2.



« Les locales ont été le premier acte, les législatives seront la deuxième et la présidentielle constitue la troisième et dernière étape pour se débarrasser du régime », annonce Ousmane Sonko après avoir été introduit par le mandataire national, Déthié Fall avant de s’adresser à cette foule composée essentiellement de jeunes. Mais pour le patron de Pastef, cet acte de dimanche prochain va déterminer la suite du combat. « Je vous conseille de récupérer en masse vos cartes d’électeur, de vous réveiller tôt et d’aller envahir en masse les bureaux de vote pour accomplir votre devoir citoyen. C’est en honorant ce devoir que nous pourrons faire face à ce régime », a encore fait savoir Ousmane Sonko qui était avec la tête de liste de Dakar pour sillonner avec la caravane, les rues de la Médina, de Fass, Colobane, Grand-Yoff, Parcelles Assainies où la caravane a pris fin aux environs de 1h du matin...