Sonko garde-t-il son éligibilité intacte après la condamnation ? Réponse des avocats...

«Cette condamnation est mesurée à tel point qu’elle ne le prive pas de ses droits civiques et politiques et de lui permettre de rester dans le débat politique», a indiqué Me Olivier Sûr. Cet avocat de Mame Mbaye Niang a fait la déclaration au sortir de la salle d'audience.



Du côté de Pastef, Me Ngagne Demba Touré a réagi sur la question : «Le Président Ousmane Sonko reste éligible. L'amende est différente de dommages et intérêts. Donc les 200 millions de dommages et intérêts prononcés n'entraînent pas l'inéligibilité du président Ousmane Sonko», a-t-il posté sur sa page Facebook