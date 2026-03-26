Soupçonné d'avoir camouflé un emprunt, Dakar défend une levée de 650 millions d’euros conforme aux 'règles du marché'

Le gouvernement sénégalais est monté au créneau après une enquête du Financial Times évoquant des emprunts non déclarés contractés en 2025 auprès de Africa Finance Corporation et de First Abu Dhabi Bank. Selon l'article, ces financements, estimés à 650 millions d'euros, auraient été structurés de manière à offrir des garanties préférentielles par rapport aux détenteurs d'obligations existantes.



Dans une note officielle, le ministère des Finances rejette toute opacité et inscrit ces opérations dans la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT), qui prévoit une diversification des sources de financement, en monnaie locale comme en devises. Dakar met en avant le recours prioritaire au marché régional de l'UEMOA, où les émissions de titres publics visent à élargir la base d'investisseurs, notamment internationaux, afin d'améliorer la profondeur et la liquidité.



Le gouvernement insiste sur le fait que ces levées s'effectuent via des adjudications publiques en FCFA, ouvertes aux investisseurs étrangers grâce à des mécanismes de change standardisés. À l'en croire, l'ensemble des opérations de 2025 respecte les plafonds budgétaires votés et s'inscrit dans un calendrier d'émissions transparent, partagé avec les partenaires techniques et financiers, dont le FMI.



Cette mise au point intervient dans un climat de vigilance accrue autour de la trajectoire d'endettement du pays, marqué par les controverses liées à des engagements passés sous la présidence de Macky Sall. Malgré ces tensions, les autorités soulignent leur capacité à honorer leurs échéances, citant notamment le remboursement de 471 millions de dollars au titre de l'Eurobond 2028 en mars, un signal destiné à rassurer les marchés sur la soutenabilité de la signature souveraine sénégalaise.





























































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