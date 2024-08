Soupçonnée d'avoir " livré" Aziz Dabala, comment Nabou Lèye s'est herself enfoncée

Avant le double meurtre de Pikine Technopole,Nabou Lèye a l’habitude de faire parler d’elle. La cause? Elle s'est jusqu'ici illustrée et de fort belle manière dans le spectacle vivant, bref la scène. Actrice de téléfilms, elle excelle également dans sa passion répandue: la chorégraphie.



Malheureusement, Nabou Lèye défraye la chronique depuis son arrestation et son placement au "frais" (en garde à vue) dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles.



Pour ceux qui l'ont encore rien compris au film, autrement dit à la situation, il s'agit d'une affaire bien plus grave qui vaut à la jeune femme de se retrouver aujourd’hui derrière les barreaux.





En clair, il faudrait être d'une extrême mauvaise foi pour ne pas reconnaitre que Nabou Lèye herself (entendez elle-même) s'est égarée dans un labyrinthe de déclarations. En effet, devant les perspicaces éléments de la DIC, la plantueuse Pikinoise s'est enfoncée dans sa vaine tentative de dénégation systématique.



Interrogée à maintes reprises, elle a varié dans ses affirmations. Nabou a été confondue par une preuve technique irréfutable.



Entendue dans un premier temps comme témoin, elle avait affirmé que le soir des faits, elle était partie à un Thiant avec Aziz Dabala. Moins d'une heure après, elle affirme avoir déposé Aziz Dabala chez lui avant de prendre un taxi. À 22 heures, elle prétend qu'elle est rentrée chez elle ne serait pas ressortie. Problème : son portable bornait dans l'appartement d'Aziz Dabala au moment où elle disait dormir. Interpellée sur cette vérité scientifique, elle a été incapable de livrer la moindre explication. Pour les enquêteurs, il est clair que Nabou Lèye est venue dans l'appartement pendant ou après le double meurtre.



Sur la base de preuves techniques irréfutables, les limiers de la Dic ont aussi découvert que Nabou Lèye a déposé Aziz Dabala, en cours de route (vers Nietti Mbaar) et non chez lui. Et que de là, Aziz Dabala a été suivi jusqu'à chez lui par Mamadou Lamine Diaw, Ousseynou Diaw, Assane Diaw et une quatrième personne activement recherchée. Si Aziz Dabala était la cible principale de ce qui ressemble à une exécution préméditée, Waly apparaît comme un dommage collateral dans cette sordide affaire.



L'autre constat révélé par les réquisitions est que tous les 6 interpellés ont, à plusieurs reprises, échangé au téléphone le jour des faits et qu'ils étaient tous sur les lieux du crime pendant ou après les faits. Mieux, ou pire, durant toute la journée, Serigne Sarr appelait avec instance Nabou Lèye que les enquêteurs soupçonnent d'avoir « livré » Aziz Dabala avant de faire semblant de découvrir les corps sans vie mardi soir. L’enquête suit son cours...















































avec dakaractu