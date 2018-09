Soupçons de Corruption : L'arbitre sénégalais Daouda Guèye totalement blanchi

Seneweb a appris de bonnes sources que l'arbitre sénégalais Daouda Guèye, qui faisait l'objet d'accusations de corruption, a été totalement blanchi ce lundi. Suspendu provisoirement par la Confédération africaine de football (Caf), en août dernier, Guèye devait faire face à un jury disciplinaire de la Caf.

"C'est officiel, je viens d'être saisi il y a peut-être une heure, confirme le président de la Commission centrale des arbitres de la Fédération sénégalaise de football, Amadou François Dièye. Ça nous fait énormément plaisir. C'était très dur et très difficile, surtout après le parcours qu'on a fait lors de la Coupe du monde. C'était très dur pour les arbitres du Sénégal et le football sénégalais."

Dièye rappelle que Daouda Guèye "a toujours dit qu'il n'a jamais reçu de l'argent ni quoi que ce soit. Il l'avait dit à l'enquête préliminaire. Et ce verdict le confirme".