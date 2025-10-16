Soya Diagne placé sous mandat de dépôt

L'ex "Modou-Modou", reconverti journaliste, a été envoyé en taule.



En effet, le doyen des juges a finalement inculpé Soya Diagne pour diffusion de fausses nouvelles.



Concernant la même affaire, un mandat d'arrêt a été requis contre le sieur Ousseynou Seck alias Akhenaton. Qui, aux dernières nouvelles, est activement recherché.



Affaire à suivre ...