Suite à la sortie du leader du Pastef: le MEER de Gossas recadre Ousmane Sonko et remercie Macky Sall

« Face à cette pandémie qui a touché presque tous les pays du monde, bouleversé l'économie mondiale et qui a poussé les dirigeants du monde au bout de leurs forces pour trouver des solutions à cette crise.

Ces mesures sont conformes à nos réalités sociales et économiques. La plateforme républicaine du département de Gossas magnifie ces mesures et apportera sa pierre à l'édifice en adoptant les politiques dégagées par le MEER National, qui est la Structure mère des républicains. ’’Un Élève un Masque’’ ».



Tirant à boulets rouges sur le leader du Pastef, le MEER s’indigne :

« Par ailleurs, nous vitupérons fermement l'attitude exécrable de certains hommes politiques, qui ne cessent depuis lors, de monter la population contre le pouvoir en cette période de crise sanitaire qui hante nos autorités étatiques. Par ces hommes politiques animés de mauvaise foi, nous voulons citer Ousmane Sonko, ce rabat-joie qui traite les Sénégalais d’indisciplinés dans son discours rempli de critiques mensongères et aucune solution, ce faux type se déclare président alors qu'il ya un seul président élu légitimement par le peuple, avec une majorité écrasante (58%) ».



Pour le MEER, cet homme « n'a pas enterré sa hache de guerre et pourtant, nous avons un ennemi commun car le bonheur rassemble et le malheur réunit ».



« Mais tel n'est pas le cas pour lui. Cet opportuniste, hâbleur, rusé et arrogant, essaye toujours de déstabiliser le pouvoir, en le provoquant et prenant la population comme bouclier avec ses fariboles. En ces situations anxiogènes, nous n'avons pas besoin de ces genres d'hommes qui ne cessent de commettre des incongruités », fustige le communiqué signé Amadou Fall Bèye, Coordonnateur du MEER départemental de Gossas.



« Revenons à la raison et soyons conscient de la situation actuelle du pays voire du monde, analysons nos réalités sociales et économiques, nous verrons nettement qu'on doit apprendre à vivre avec le virus. Le respect des mesures prises par le Chef de l'Etat nous facilitera cette vie qui nous attend.



Le MEER/Gossas salue les efforts de l'ensemble du personnel médical et appelle toutes les forces vives de la Nation aux côtés du président de la République, pour riposter contre le Covid-19. Et recommande le respect strict des mesures-barrières.



Vive la République 🇸🇳 Vive le Président Macky Sall », conclut le document