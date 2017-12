Suite de l’affaire Karim : Le Pds invite Macky à choisir entre la Suisse, le Luxemburg, la Grande Bretagne, le Canada ou les États-Unis

Surréaliste ! Le Pds considère qu’il y a un « différend » entre le Président Macky Sall et Karim Wade. Et que celui-ci devrait être tranché dans un des cinq pays étrangers qu'il a choisis, si le chef de l’État « conteste la décision rendu par le tribunal de grande instance de Paris ».

Cette juridiction vient de débouter l’État du Sénégal en s’opposant à la confiscation de deux immeubles appartenant à Karim et Bibo Bourgi.



« Le PDS lui (Macky Sall) propose d’accepter que le différend soit porté devant la juridiction de l’un des grands pays démocratiques du monde, en lui laissant le choix entre, par exemple, la Suisse, le Luxembourg, la Grande Bretagne, le Canada ou les États Unis », suggère les libéraux dans le communiqué de leur bureau politique parvenu à SeneWeb ce mercredi.

Le Pds lance ce défi, mais se dit « convaincu que Macky Sall n’aura pas le courage de (le) relever ».

Considérant que la décision du tribunal de grande instance de Paris remet en cause la condamnation l’ancien ministre d’État par la Crei, « le Pds exige la restitution de tous les biens spoliés et volés à Karim Wade et ses compagnons d’infortune. Le Pds exige notamment la restitution de la maison familiale du Point E. appartenant à Me Abdoulaye Wade saisie par Macky Sall et immatriculée au nom de l’État ».



Auteur: Seneweb.com