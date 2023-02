Supension de ses programmes TV : Walf Fadjri porte plainte contre Babacar Diagne et annonce un ‘’VSD de contestation’’.

Le groupe Wal Fadjri a réagi à la mesure de suspension de ses programmes pour une semaine par le Cnra. Le groupe qualifie la démarche du Cnra d’acharnement que le média est la seule télévision à subir au Sénégal.



Le Groupe Wal Fadjri a donc déposé le lundi 13 février, deux recours pour l’annulation de la décision du Cnra, jugée illégale et pour la levée immédiate de cette suspension délictuelle. Toujours sur le plan judiciaire, le Groupe Wal Fadjri a renseigné du dépôt d’une double plainte. Une contre Babacar Diagne pour abus de pouvoir et une autre contre tous ceux qui appellent à attenter contre Wal Fadjri qui a d’ores et déjà pris ses dispositions pour renforcer la sécurité de son personnel et de ses locaux.



En outre, "le Groupe Wal Fadjri récuse Babacar Diagne totalement dépassé par l’évolution du monde qui ne cautionne plus les forfaitures dont il se montre maitre dans l’art d’exécuter. À 71 ans révolus, l’ancien Directeur de la RTS a dépassé l’âge de faire valoir ses droits à une pension de retraite et le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a besoin d’être réformé afin de le conformer aux exigences démocratiques aux antipodes de ses pratiques surannées."



Au delà des actions judiciaires annoncées, le Groupe Wal Fadjri entend également dérouler des activités de dénonciation avec une série de manifestations.



Ainsi, dans le cadre d’un VSD (vendredi, samedi et dimanche) de contestation, le Groupe Wal Fadjri a décidé d’organiser un Sit-in ce vendredi 17 février à 15 heures devant ses locaux. Le lendemain, samedi 18 février, un autre Sit-in sera organisé à partir de 10 heures devant les locaux du CNRA pour appeler à la démission de Babacar DIAGNE et le dimanche 19 février, le Groupe Wal Fadjri va tenir un grand rassemblement à la place de l’Indépendance pour dénoncer le recul de la démocratie au Sénégal exacerbée par une liberté de la presse totalement bafouée.



Le Groupe Wal Fadjri appelle ainsi tous les fidèles téléspectateurs de WALFTV, privés de leur droit à l’information, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de Justice à se mobiliser pour l’accompagner dans ce « VSD de contestation » pour que l’État de droit soit une réalité au Sénégal.