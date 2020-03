Supposée destitution d’Amadou Ba : « Ce qui s’est réellement passé»

Ce sont des précisions des responsables de la coordination de l’Alliance pour la République (Apr) des Parcelles assainies sur l’affaire Amadou Ba. Et c’est le modérateur de l’Assemblée générale, Papa Moussa Cissé qui monte au créneau pour dire ce qui s’est réellement passé, ce dimanche, lors de leur Assemblée générale.



Ainsi, sur la supposée destitution du coordonnateur, Amadou Ba, il a soutenu : « Nous avons tous constaté que l’ex-coordonnateur de l’Apr des Parcelles assainies, le camarade Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères, ne travaille plus au renforcement du parti mais tente au contraire de liquider tous les militants qui revendiquent leur fidélité à l’Apr et au Président Macky Sall ».



Le modérateur de renseigner sur la Rfm : « Partant de ce constant, nous avons réclamé à l’unanimité à l’Assemblée générale que nous ne voulons plus Amadou Ba à la tête de la coordination de l’Apr Yaakaar. Mais je répète aussi que nous n’avons pas la prérogative d’exclure quelqu’un du parti. On la laisse au président du parti, Macky Sall ».



Poursuivant, Pape Moussa Cissé de laisser entendre : « Nous avons été torpillés par Amadou Ba avec sa gestion clanique, sa démarche fractionniste et sa mauvaise gestion du parti au sein de la commune des Parcelles assainies ».





























seneweb