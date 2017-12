TÉLÉPHONIE : LES ABONNÉS ÉTRANGERS PEUVENT S’IDENTIFIER AVEC LEUR PASSEPORT OU LEUR CARTE D’IDENTITÉ

Les clients étrangers membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vivant au Sénégal peuvent faire identifier leur numéro de téléphone mobile à l’aide d’un passeport ou de la carte d’identité de leur pays a indiqué, mercredi, Abdou Karim Sall.



Le directeur général de l’Autorité de régulations des télécommunications et des postes (ARTP) a, dans un entretien avec l’APS, souligné que "les abonnés étrangers ont la possibilité de procéder à l’identification de leur numéro via le passeport ou la carte d’identité nationale de leur pays".



Abdou Karim Sall a soutenu que "toutes les dispositions nécessaires" sont prises avec les opérateurs de téléphonie mobile pour permettre aux usagers d’identifier leurs numéros.



L’ARTP a lancé en mai dernier, la solution technique d’identification des abonnés aux services de téléphonie mobile.



Il a précisé qu’il a été fixé un délai de six mois à partir de la date de lancement officiel de la solution aux opérateurs afin qu’ils fiabilisent leurs bases clients et adressent les clients identifiés par la carte nationale d’identité ou le passeport pour la régularisation de leur situation.



Le directeur de l’Autorité de régulation a également invité les clients qui utilisent des puces de téléphone ne leur appartenant pas à s’identifier avant le délai de rigueur.



"Nous avons recensé beaucoup de clients qui utilisent des numéros qui ne sont pas à leur nom. Soit ils utilisent l’abonnement de tierces personnes, soit ils l’ont pris de façon frauduleuse", a relevé Abdou Karim Sall.