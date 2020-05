TENDANCE POSITIVE ! PLUS DE 1000 GUÉRIS, 100 LITS LIBÉRÉS CONTRE 64 NOUVEAUX CAS

C’est une première. Le Sénégal a dépassé, ce lundi 18 mai 2020, la barre des 100 patients guéris enregistrés en un seul jour. En faisant le point du jour, la Directrice de la Santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a ainsi annoncé que 103 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Depuis le diagnostic du premier cas positif à la Covid 19 au Sénégal, le 2 mars dernier, c’est la première fois que le nombre de patients guéris atteint ce chiffre.



D’ailleurs, avec 1076 cas, le Sénégal vient officiellement de dépasser la barre symbolique de mille (1000) patients guéris du coronavirus. Une bouffée d’oxygène au moment où les centres de traitement commençaient à étouffer face au nombre croissant de façon exponentielle de nouveaux cas par jour. Autre motif de satisfaction : aujourd’hui, seuls 64 cas ont été enregistrés (dont 5 cas communautaires), ce qui fait deux jours consécutifs à moins de 100 nouveaux cas positifs, après les 51 d’hier. Seul bémol, deux nouveaux cas graves viennent s’ajouter au décompte, pour porter à 11 le nombre de patients en réanimation.



Au total, à ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal compte 2544 cas positifs recensés depuis le 2 mars, dont 1076 guéris, 26 décès déplorés, 1 patient évacué à sa demande, en France, et 1441 autres qui sont encore sous traitement dans les différents centres prévus à cet effet.











































emediasn