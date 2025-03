TER: l’Etat obligé de compenser 18 milliards de perte par an

Le Train Express Régional (TER) roule à perte. Une réalité qui a été confirmée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba DIEME. Lors d’une visite de terrain jeudi, il a fait le point sur la situation après trois années d’exploitation.



Selon le ministre, cité par Seneweb, le TER ne génère actuellement que 60 % des revenus nécessaires pour couvrir ses dépenses. L’État doit donc compenser ce déficit, estimé à environ 18 milliards de francs CFA par an, soit un total de 54 milliards de francs CFA sur les trois dernières années. « Le fait que le TER ne remplisse pas encore pleinement sa mission régionale limite ses performances et engendre des coûts supplémentaires », a-t-il expliqué.







Pour améliorer la rentabilité du TER, Yankhoba DIEME insiste sur la nécessité d’étendre son réseau au-delà de Dakar. Il estime que cette expansion, prévue dans la phase 2 du projet, est indispensable pour atteindre l’objectif initial d’un train reliant plusieurs régions du Sénégal.



Le ministre a également évoquer l’augmentation du nombre de rames afin de réduire le temps d’attente. Selon lui, six (6) nouvelles rames vont venir compléter dans les jours à venir le parc ferroviaire.



«Nous avons déjà réceptionné six rames sur les sept commandées, et cinq autres sont en route pour renforcer le parc. Elles seront mises en service progressivement, avec un premier lot opérationnel avant la fin du Ramadan», déclare-t-il.



En prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui vont être organisés à Dakar en 2026, le TER va être vulgarisé comme un moyen de transport avec un réseau fourni afin de permettre un déplacement fluide des usagers.



Concernant le contrat d’exploitation signé avec la SNCF et qui arrive à échéance en 2026, l’État prépare d’ores et déjà une renégociation afin d’en tirer le maximum d’avantages.

































































Walf