THIÈS : L’ITINÉRAIRE DU PATIENT DE TASSETTE

Thiès a enregistré 7 cas nouveaux de Covid-19, et non 6 comme annoncé par le ministère de la Santé. La rectification est du médecin chef de la région, qui dénombre parmi les malades, 2 cas issus de la transmission communautaire, l’un à Tassette et l’autre dans la ville de Thès.



Selon des informations obtenues par emedia, le patient de Tassette habite dans le village de Paris-Dieye dans la même commune. Il s’agit d’un homme âgé de 86 ans.



Retraçant son itinéraire, les autorités annoncent qu’il s’est rendu, dimanche dernier, à des funérailles à Touba. Au cours de la semaine, il s’est rendu à deux reprises au poste de santé de Tassette pour se faire consulter. Finalement, son état de santé s’est dégradé et il a été transféré à Dakar pour des soins. Les autorités médicales se sont rendues à Thiès où plusieurs personnes en contact avec lui ont été confinées.



Isidore A. SÈNE (Correspondant à Thiès)