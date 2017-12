THIONE SECK, SEYDINA ET WALLY - Une famille... d’inculpés

La famille Séeck est-elle victime d'une malédiction? Dans les annales de la Justise Sénégalaise, c’est la première fois que trois membres d’une même famille sont inculpés par le même juge dans des dossiers totalement différents.

En effet, Wally Seck a été inculpé, hier, par le juge du deuxième cabinet d’instruction, Yakham Lèye, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et complicité dans l’affaire de cette Range Rover qui défraie la chronique.

Selon les informations de Libération, le jeune chanteur est aussi interdit de sortie du territoire puisque son passeport a été confisqué. Placé sous contrôle judiciaire, il devra solliciter l’autorisation du magistrat instructeur s’il veut sortir du pays.

Bref, Wally Seck se trouve dans la même posture que son père qui, contrairement à lui, aura passé plusieurs mois en détention avant de bénéficier d’une liberté provisoire.

Il se trouve que c’est le même juge, Yakham Lèye, qui avait mis en examen Thione Seck pour association de malfaiteurs, blanchiment d’argent, tentative de contrefaçon de signe monétaires ayant cours légal et contrefaçon de signe monétaire.

Après Thione, un autre membre de la famille Seck est «passé» dans le bureau du juge du deuxième cabinet. Il s’agit de Seydina, le petit frère de Wally, cité dans une affaire de trafic de faux billets. Même si ce dernier semble avoir été impliqué injustement dans cette affaire, il n’en demeure pas moins qu’il avait été écroué pour association de malfaiteurs, falsification de signes monétaires et contrefaçon de signes monétaires en cours légal au Sénégal suite à un mandat d’arrêt international avant de bénéficier d’une liberté provisoire.