TOUBA 2021 : Rush des fidèles à deux jours du Grand Magal.

Venant de divers horizons du globe, ils envahissent la ville sainte de Touba pour commémorer le départ en exil du fondateur du Mouridisme. Ce vendredi, les fidèles commencent à prendre leurs quartiers pour y passer la fête qui est à sa 93ème année de célébration



Cette fête, qui fait partie des plus populaires de la communauté musulmane, marque également un moment pour ces fidèles Talibé, d’aller se recueillir auprès de leur guides ou marabouts.

Célébré depuis 1928, le grand Magal de Touba est également l’occasion, comme l’a instruit son initiateur, de réciter les « "Khassidas" et le Saint Coran tout en implorant le Tout Puissant pour que la paix et la concorde règnent dans le monde entier.



Malgré les difficultés de la vie, particulièrement la pandémie de Covid-19, des millions de pèlerins sont attendus ce dimanche pour la plus grande fête de la communauté mouride...

















dakaractu