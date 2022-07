TOUBA - Wallu, selon les premières tendances, largement devant Benno à Ndame, Keur Niang, Université, Darou Salam.

La coalition Wallu domine, pour le moment, largement les élections à Touba suivant les premiers résultats sortis des bureaux dont les dépouillements ont fini de se faire. Si Benno est annoncé résistant à Ndindy et (peut-être Tindôdy), elle semble perdre le contrôle à Ndame, Keur Niang et Université Baye Lahad où les écarts frisent la raclée allant à plus de 100 voix.



Quelques exemples parmi une centaine déjà disponible : - Au Bureau 41 de Ndame, Wallu a obtenu 186 voix et Benno 18. Au BV 57, Wallu s’en tire avec 174 voix contre 22 pour Bby.



À Keur Niang, au niveau du bureau 05 , Wallu gagne avec 241. Benno arrive deuxième avec 35.



À Mbacké et plus précisément à Darou Salam, les résultats sont aussi à l’avantage de Wallu. Au niveau du bureau 05, Wallu a obtenu 181 voix contre 44 pour la coalition présidentielle. Au bureau 03 , Yaw s’en est sortie avec 193 contre 70 pour Benno.



Ces premières tendances ne sont que provisoires mais elles restent têtues depuis le début des dépouillements. À suivre ….

































dakaractu