Tabaski- La diva Aïda Samb très complice avec sa co-épouse

Il est très rare de voir des coépouses être complices et se comporter comme des sœurs.



Ces deux femmes, la chanteuse Aïda Samb et sa co-épouse, partageant le même mari, prouvent le contraire. Elles vivent ensemble, s'entendent bien et partagent presque tout dans la même maison (machalla).



Un exemple à suivre pour éviter tout différend entre coépouses.



Sur ces images, elles fêtent la Tabaski aux côtés de leur illustre époux.

Plus veinard qu'Abass Jarju, on t'ensevelit vivant !