Tanor répond à Babacar Diop : « Ce ne sont pas les pétitions qui réglementent un parti politique »

Que les responsables des Jeunesses pour la démocratie et le socialisme (Jds) se le tiennent pour dit. La pétition qu’ils ont lancée pour obtenir le départ des ministres socialistes du Gouvernement a peu de chance d’aboutir, rapporte L’As, si l'on en croit les déclarations d’Ousmane Tanor Dieng en marge de la conférence de la Sagam. « Ce ne sont pas les pétitions qui réglementent le fonctionnement d’un parti politique. Ceux qui ont été élus l’ont été par un congrès. Quand un congrès sera organisé, ceux qui voudront se présenter le feront sans problème », a déclaré le Secrétaire général du Ps. Poursuivant son propos, il ajoute : « Nous avons l’habitude de ces conflits et confrontation. Il est arrivé dans notre parti qu’il y ait des divisions et des retrouvailles. Nous retomberons sur nos pieds. Il faut les régler, c’est mon rôle et j’y arriverai ».