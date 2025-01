Tchad : victoire du parti présidentiel aux élections couplées

Les résultats provisoires des élections couplées du 29 décembre 2024 sont connus ce samedi 11 janvier 2025. Ils ont été proclamés par le président de l’Agence nationale de gestion des Elections (ANGE), Ahmet Bartchiret, au cours d’un point de presse. Les résultats sont consultables sur le site Web de l’ANGE, qui, pour le moment, est inaccessible au vu de l’intensité du trafic.



Pour les législatives, les résultats proclamés placent le Mouvement Patriotique du Salut, parti présidentiel, en tête. Il est suivi du Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil), de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), du Parti pour les libertés et la démocratie (PLD) et le Parti paix et cohésion sociale (PCS).



Sur les 184 partis politiques qui ont présenté des candidats aux législatives, seulement 38 ont gagné des sièges.



Le taux de participation pour les législatives et les provinciales est de 51,56% ; celui des communales de 50,41%.



Selon le président de l’agence électorale, « ces taux de participation modérés reflètent l’engagement des électeurs face aux enjeux politiques actuels. »



Ces élections ont été boycottées par Les Transformateurs de l’ancien premier ministre de la transition, Succès Masra, et par le Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), considérés comme des poids lourds de l’opposition.



Les élections couplées du 29 décembre 2024 marquent la dernière étape de la transition politique entamée à la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021. Elles permettront la mise en place de l’Assemblée nationale, du Sénat, de conseils communaux et des assemblées provinciales.

































































