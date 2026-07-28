Tempête à la SNHLM : Le licenciement de cadres historiques suscite une vive inquiétude pour le patrimoine de l’institution

Le climat social s'assombrit brutalement au sein de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM).

Dakarposte a appris que le Conseil d’administration de l'institution s’est réuni en session extraordinaire ce mardi 28 juillet 2026, avec pour unique et brûlant ordre du jour l'examen d'une mesure managériale radicale : la décision du Directeur général, M. Abdourahmane Dabo, de rompre unilatéralement les contrats à durée indéterminée (CDI) de neuf agents cadres.



Ce limogeage collectif frappe des piliers de l'entreprise, des visages familiers dont la longévité pour la plupart excède les deux décennies de loyaux services. Une telle vague de départs forcés, touchant la mémoire institutionnelle de la SNHLM, n'a pas manqué de provoquer une onde de choc.

Les coulisses de l'institution bruissent de tractations de la dernière chance ; pourtant, face aux multiples interventions et aux tentatives de médiation menées par de hautes autorités, la posture du Directeur général demeure inflexible. M. Abdourahmane Dabo s’enferme dans une rigidité souveraine, opposant une fin de non-recevoir aux appels à la retenue.



Devant cette gouvernance de rupture, les forces vives et les observateurs internes tirent la sonnette d'alarme. Un appel solennel est aujourd'hui lancé à la presse nationale ainsi qu'à la communauté des citoyens. Acquéreurs de logements, souscripteurs de projets immobiliers ou simples épargnants ayant confié leurs précieuses ressources financières à la SNHLM sont invités à converger vers les locaux de la société pour manifester leur vigilance.



Au-delà du drame humain et social que représente l'éviction de ces cadres historiques, c'est l'avenir même de l'institution qui suscite les plus profondes appréhensions. Cette crise ouverte soulève des interrogations légitimes quant à la pérennité et à la préservation du patrimoine de la SNHLM. Quels motifs réels sous-tendent une telle purge ? La transparence, vertu cardinale de la gestion publique, exige désormais des clarifications immédiates sur les orientations stratégiques actuelles et sur les décisions unilatérales qui engagent l'avenir de milliers d'épargnants.



L’opinion publique, les partenaires sociaux et les autorités de tutelle sont désormais suspendus aux développements de cette crise de gouvernance majeure, dont les répercussions pourraient ébranler durablement la confiance des souscripteurs.

