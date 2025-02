Tension à l’UCAD : affrontements entre étudiants et forces de l’ordre

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été le théâtre de vives tensions ce matin aux alentours de 7 heures. Des étudiants, principalement en Master 1, sont descendus dans les rues pour protester contre le retard de paiement de leurs bourses.



Selon les premières informations, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour tenter de disperser les manifestants, ce qui a entraîné des échauffourées. Des jets de pierres et des tirs de gaz lacrymogène ont été signalés aux abords du campus, perturbant la circulation et les activités aux alentours.



Ce mouvement de protestation illustre une fois de plus la frustration des étudiants face aux difficultés financières causées par ces retards de bourses, un problème récurrent dans les universités sénégalaises. Pour l’instant, aucune déclaration officielle des autorités n’a été faite, mais la situation reste tendue sur le terrain.



Affaire à suivre…

















Dakaractu