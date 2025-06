Tentative de fuite, escroquerie et blanchiment : le cerveau nigérian du braquage numérique d’Orabank rattrapé à l’AIBD !

Dans un article publié ce mercredi, Libération dévoile un nouveau rebondissement dans l’affaire tentaculaire du virement frauduleux ayant visé Orabank. Un homme clé, longtemps resté hors d’atteinte, est finalement tombé : Usman Danmudi Auwal, un ressortissant nigérian présenté comme un chef d’entreprise, a été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il tentait de fuir le territoire sénégalais.



Selon Libération, c’est la Division des investigations criminelles (DIC) qui a mis fin à sa cavale. Recherché activement depuis le déclenchement de l’enquête, Auwal était dans le viseur des enquêteurs pour son rôle central dans le détournement numérique. Il a été déféré hier devant le parquet pour une série de charges accablantes : association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d’identification de compte bancaire et blanchiment de capitaux.



L’enquête a en effet établi que l’un des comptes bancaires utilisés pour recevoir le virement frauduleux provenait directement de celui d’Auwal. Une pièce maîtresse du puzzle, longtemps restée dans l’ombre, vient donc d’être mise hors d’état de nuire.



Pour mémoire, un premier suspect avait déjà été arrêté dans ce dossier sulfureux : Papa Oumar Sambe, chargé de protocole à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et gérant de Post Trading.































































