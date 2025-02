Thiaroye : Un père viole et engrosse sa propre fille

Une affaire d'inceste suscite l'indignation à Thiaroye. Le ressortissant guinéen aux initiales S. T. a violé sa propre fille âgée de 15 ans. Elle a fini par choper une grossesse. Les faits se sont déroulés en 2020. La fille, qui n'a pas dénoncé son père à l'époque, a accouché en 2021.



M. T., âgée aujourd'hui de 20 ans, a pris son courage à deux mains pour surmonter le chagrin et porté plainte contre son géniteur à la brigade territoriale de Thiaroye. Il ressort du dossier que le pater avait surpris sa fille de 15 ans dans les bras du Morphée pour la violer. "Je vis avec mon père au Sénégal. Ma mère se trouve en Guinée. Après mon agression sexuelle, j'avais peur de le dénoncer" confesse M. T. aux enquêteurs.



Cueilli chez lui par les gendarmes, le père de la fille a reconnu a confessé le viol et la paternité de l'enfant. Pour sa défense, S. T. a dit avoir, ce jour-là, été sous l'emprise de l'alcool : "J'étais ivre au moment des faits."



Au terme de l'enquête, S. T. a été déféré jeudi dernier pour viol, détournement de mineure, pédophilie et inceste, selon nos sources proches du parquet.































Seneweb