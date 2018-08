Thierno Alassane Sall "Les gens qui contrôlent ce pays ont perdu toute notion d'éthique, de morale et de vertu".

Le leader de la République des valeurs (Rv), Thierno Alassane Sall, fustige un "harcèlement" de ses soutiens. Il est à l'étape de Richard-Toll dans sa tournée dans le département de Dagana.

"Nous avons constaté une sorte de traque permanente de la République des valeurs (Rv), accuse l'ancien ministre de l'Energie, repris par Rfm. On traque nos responsables dans les différents quartiers. Les Renseignements généraux accablent nos responsables d'appels pour savoir ce qui se passent. Ils furètent autour de nous. Ce n'est pas une République, ça. Il n'y a pas de police politique. Au-delà des Renseignements généraux, des responsables politiques de l'Apr harcèlent nos militants et leurs parents. Ce n'est pas sérieux. Je voudrais dire que tous les signaux sont au rouge parce que les gens qui contrôlent ce pays ont perdu toute notion d'éthique, de morale et de vertu".