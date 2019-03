Thierno Lo recarde:Ce que l'on a fait dans le cadre d'une evaluation ne saurait etre une pression sur quiconque!

Suite à l'interpretation biaisée d'une certaine presse de l'evaluation des activites de la coalition ADIANA.Le leader de la coalition ADIANA, Thierno lo se veut clair : " ce que l'on a fait dans le cadre d'une evaluation ne saurait etre une pression sur quiconque, et celui qui reclame un poste ou qui veut mettre de la pression ne tiendra pas des propos du genre " le President est l'homme le plus renseigné du Pays, il sait qui est qui d'une part,il est le President de tous les senegalais,c'est lui qui est elu,et que nous ne sommes pas dans une societe anonyme où les allies se considèrent comme des actionnaires pour se partager des dividendes d'autre part". Comment on peut donc deformer la pensee des gens pour traduire les propos d'une évaluation comme des appels du pieds ou un message codé alors que le concerné sait parler sans detours,pour qui le connait. En effet,ce samedi 23,la coalition ADIANA etait dans un hotel de la place,dans une salle hyper remplie pour faire levaluation des activites de la coalition ADIANA,dont la contribution a ete remarquable pour la reelection du President Macky SALL.