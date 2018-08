Thierry Henry devient entraîneur adjoint de l'équipe de Belgique

Le feuilleton de l’été concernant Thierry Henry s’achève enfin. Annoncé un temps à Bordeaux pour succéder à l'Uruguayen Gustavo Poyet, l’ancien champion du monde va finalement rester au sein du staff de l’équipe nationale belge.



Il a été promu premier entraîneur adjoint du sélectionneur, l'Espagnol Roberto Martinez, a annoncé, vendredi 31 août, l'Union belge de football. Il succède à ce poste à Graeme Jones, parti rejoindre le club de West Bromwich Albion (D2 anglaise).



Une "nomination naturelle"



Depuis deux ans, l'ancien attaquant français était chargé de coacher plus spécifiquement l'attaque des Diables rouges, qui ont terminé 3e de la Coupe du monde en Russie, en juillet. "Nous sommes ravis qu'il ait décidé de rester avec les Diables rouges, de rester avec ce que nous avons commencé pendant la Coupe du monde en Russie", a expliqué Roberto Martinez lors d'une conférence de presse, en qualifiant la promotion de l'ex-Gunner de "nomination naturelle".



"C'est un moment très important pour nous, quand nous allons avoir de nouveaux jeunes joueurs rejoignant l'équipe nationale, avec les standards qui sont les nôtres et en étant aussi bons que possible dans la Ligue des nations. Et pour ça, Thierry Henry va être essentiel", s'est félicité le sélectionneur belge. "Maintenant il va avoir un plus grand rôle en termes de contribution quotidienne. Il sera à plein temps dans la structure de la fédération belge", a précisé Martinez.



En pourparlers avec Bordeaux pour en devenir l'entraîneur, Thierry Henry a finalement décliné l'offre cette semaine. Le manque de garanties apportées à Henry par le fonds d'investissements américain GACP, appelé à devenir propriétaire des Girondins fin septembre après un vote du conseil de Bordeaux Métropole concernant le loyer du stade (3,85 millions d'euros par an jusqu'en 2041), serait la raison principale de ce refus.