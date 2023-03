Thiès/ 2000 femmes formées sur les transformations des légumes et fruits : Maodo Malick Mbaye sensibilise les bénéficiaires sur le "fayékou faye boor dessé boor"

L'Agence nationale de la maison de l'outil (ANAMO) en collaboration avec l'Usaid, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion et WIN Rock, a offert une formation sur les techniques de transformation fruits et légumes à ses groupements de femmes.



En effet, cette initiative vise à permettre une insertion durable dans le monde du travail à 2.000 femmes issues de couches vulnérables dans la cité du rail. "L'objectif c'est de former ces femmes, de les accompagner à la formalisation avant de les conduire vers le financement. Parce qu'aujourd'hui, le constat est qu'en général, les femmes ont une passion élevée du financement, alors qu'il est clair que financement sans formation, ni formalisation conduit à des ennuis judiciaires. Donc formation, financement sans formation et formalisation égale ennui judiciaire qu'on ne dit pas très souvent aux femmes Sénégalaises", a déclaré le Dg de l'ANMO, Maodo Malick Mbaye. Car, selon lui, le système de financement doit être amélioré. "On les pousse souvent dans un engrenage dans lequel elles sortent difficilement à cause d'un endettement chronique qui les conduit à ce qu'on appelle "fayekou faye boor dessé boor", signale-t-il. Pour lui, le mode de financement des femmes est souvent source de problème après pour ces dernières.



"C'est un danger psychosocial qui ruine aujourd'hui, les femmes sénégalaises. Cette course effrénée, sans formation, vers le financement les conduit à des ennuis judiciaires et il fallait les sensibiliser", a-t-il précisé. Le dg de l'ANMO explique aussi qu'il compte accélérer le rythme jusqu'en décembre 2023 à Thiès pour 2.000 femmes formatrices dans divers secteurs. "Elles seront autonomes, formées et aptes à gagner leur vie honnêtement", renchérit-il.



Les bénéficiaires ont magnifié ce geste de haute portée qui va leur permettre d'avoir des financements et de faire des profits surtout pendant le ramadan.