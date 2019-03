Thiès : Les 'Lions' découvrent le stade Lat Dior

L'équipe du Sénégal a foulé la nouvelle pelouse du stade Lat Dior de Thiès, ce lundi. Douze ''Lions'' ont répondu à l'appel du sélectionneur national, Aliou Cissé. Trois des quatre nouveaux étaient présents pour ce premier galop en vue de la rencontre contre Madagascar, samedi. Il s'agit de Sada Thioub, Dialy Ndiaye, Mamadou Loum Ndiaye.La séance a duré plus d'une heure. Courses, exercices d'assouplissement, ateliers sur un espace réduit et tirs au but, étaient au menu.Le reste du groupe est attendu ce soir.Les Lions jouent samedi pour le compte pour la 6e et dernière journée des qualifications de la Can-2019 qui est prévue en Égypte. Le Sénégal à déjà décroché sa qualification.